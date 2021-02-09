نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلدية والمنصورة وتعادل دمنهور وأبو قير في جولة ساخنة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق بلدية المحلة فوزا مثيرا خارج ملعبة على حساب فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في إطار مواجهات الاسبوع الحادي عشر للمجموعة الثالثة من القسم الثاني.

تقدم الحرس عن طريق خالد سامي من ركلة جزاء ثم سجل رجب العربي وأحمد رجب هريسة هدفي البلدية.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء سبورتنج مع بني عبيد بهدف لكل منهما، كما تعادل بيلا مع الحمام بدون اهداف.

وتعادل ابو قير على ملعبه مع الرجاء بدون اهداف، وتعادل دمنهور مع الأوليمبي بهدف لمثله.

وتغلب فاركو خارج ملعبة على فريق مالية كفر الزيات بهدفين دون مقابل احرزهما محمود مسعود بالشوط الاول وانطونى لوكوسا بالشوط الثاني.

وفاز المنصورة خارج ملعبة على الجزيرة بهدفين لهدف عن طريق هاني الطامي ووائل السعدني.

وحقق دكرنس فوزا صعبا على حساب فريق كفرالشيخ بهدف سجله اللاعب شادي ماهر بالدقيقة 36 للشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 22 نقطة

2- فاركو 20 نقطة

3- حرس الحدود 18 نقطة

4- الأوليمبى 18 نقطة

5- البلدية 16 نقطة

6- المالية 15 نقطة

7- المنصورة 15 نقطة

8- دكرنس 14 نقطة

9- كفر الشيخ 13 نقطة

10- سبورتنج 12 نقطة

11- الرجاء 12 نقطة

12- دمنهور 11 نقطة

13- الحمام 11 نقطة

14- الجزيرة 10 نقاط

15- بيلا 8 نقاط

16- بنى عبيد 6 نقاط