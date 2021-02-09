نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى مؤجلات القسم الثالث.. فوز المياه ودلفى على المعمورة والنهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى مياه البحيرة بقيادة عادل دايو خارج ملعبه على مركز شباب المعمورة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة فى المجموعة الحادية عشر لكرة القدم.

سجل عمرو جمعه ، محمد عبد الفتاح هدفى المباراة وتألق مازن النجار حارس المياة بشدة وتصدى لهجمات المعمورة العديدة وحافظ على نظافة شباكه ليرتفع رصيد مياة البحيرة إلى 13 نقطة ويتجمد رصيد المعمورة عند 24 نقطة وتضيع فرصتة فى الصعود للقمة .

وفاز دلفى على نهضة العامرية بأربعة أهداف دون رد سجلها كريم شطا ، بركات ، أحمد جابر ، بالإضافة إلى تسجيل أحد مدافعى العامرية هدف بالخطأ في مرماه ليرتفع رصيد دلفى إلى 14 نقطة ويتجمد رصيد النهضة عند 24 نقطة ويضيع فرصة الصعود للقمة أيضاً.

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى:

1 - اسكندرية للبترول 26 نقطة

2 - المجد 25 نقطة

3 - م ش المعمورة 24 نقطة

4 - نهضة العامرية 24 نقطة

5 - الترام. 19 نقطة

6 - م ش الدلنجات 18 نقطة

7 - إيتاى البارود 16 نقطة

8 - بدر. 16 نقطة

9 - حوش عيسى 16 نقطة

10 - م ش العبور 15 نقطة

11 - دلفى 14 نقطة

12 - مياه البحيرة 13نقطة

13 - م ش القبارى 11 نقطة

14 - غزل كفر الدوار 10 نقاط

15 - م ش كفر بولين 9 نقاط

16 - رشيد. 7 نقاط .