العياط يتعادل مع مستقبل وطن بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي العياط امام مستقبل وطن بهدف لكلا منهما، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

تقدم مستقبل وطن عن طريق لاعبه شريف جمال، بينما أدرك اللاعب أحمد أبو الليل (زعبوطة) هدف التعادل لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد العياط إلى 20 نقطة، بينما يرتفع رصيد مستقبل وطن إلى 13 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات 33 نقطة

2- القومي 23 نقطة

3- كاسكادا 23 نقطة

4- المعادي 23 نقطة

5- أبو النمرس 21 نقطة

6- العياط 20 نقطة

7- البدرشين 18 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- مستقبل وطن 13 نقطة

10- جولدي 13 نقطة

11- حلوان العام 12 نقطة

12- بشتيل 12 نقطة

13- الصيد 10 نقاط

14- الصف 8 نقاط

15- أكتوبر 8 نقاط

16- أوسيم 7 نقاط