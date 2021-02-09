نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يتخطى عقبة كفرالشيخ بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس وضيفه كفرالشيخ ضمن مباريات الجولة ١١ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بفوز دكرنس بهدف وحيد.

هدف دكرنس الوحيد سجله شادى ماهر الظهير الأيمن للفريق بالدقيقة ٣٢ من زمن الشوط الأول ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية فى طريقه للإقتراب من فرق مقدمة جدول الترتيب.

دكرنس دخل اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، شادى ماهر ، أحمد عيد ، محمد فوزى ، حميده على ، إبراهيم سليمان ، صلاح زايد ، مؤمن سمير ، محمد رمضان "حله".

بينما بدأ كفرالشيخ بتشكيل مكون من:

محمد فتحى ، هادى رياض ، عادل عبدالفتاح ، نادر فؤاد ، محمود فتحى ، أحمد إسماعيل ، صلاح خطاب ، عصام نصار ، محمود شعبان ، عبدالمنعم عبدالبصير ، أحمد عبدالمنعم.

أدار اللقاء ‏طاقم حكام مكون من مجدى خاطر "حكم ساحة" ، تحسين أبوالسادات "مساعد أول" ، محمد موسى "مساعد ثانى " ، محمد صلاح "حكم رابع".

بهذا الفوز يرتفع رصيد دكرنس للنقطة ١٤ بينما توقف رصيد كفرالشيخ عند النقطة ١٣.

ترتيب المجموعة الثالثة



1_أبو قير للأسمدة 22 نقطة

2_فاركو 20 نقطة

3_الأوليمبي 18 نقطة

4_الحدود 18 نقطة

5_البلدية 16 نقطة

6_مالية كفر الزيات 15 نقطة

7_المنصورة 15 نقطة

8_دكرنس 14 نقطة

9_كفر الشيخ 13 نقطة

10_سبورتنج 13 نقطة

11_الرجاء 12 نقطة

12_الحمام 11نقطة

13_دمنهور 11 نقطة

14_الجزيرة 10 نقاط

15_بيلا 8 نقاط

16_ بنى عبيد 6 نقاط