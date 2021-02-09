نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يتخطى عقبة كفرالشيخ بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس وضيفه كفرالشيخ ضمن مباريات الجولة ١١ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بفوز دكرنس بهدف وحيد.
هدف دكرنس الوحيد سجله شادى ماهر الظهير الأيمن للفريق بالدقيقة ٣٢ من زمن الشوط الأول ليقتنص فريقه ثلاث نقاط غالية فى طريقه للإقتراب من فرق مقدمة جدول الترتيب.
دكرنس دخل اللقاء بتشكيل مكون من:
محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، شادى ماهر ، أحمد عيد ، محمد فوزى ، حميده على ، إبراهيم سليمان ، صلاح زايد ، مؤمن سمير ، محمد رمضان "حله".
بينما بدأ كفرالشيخ بتشكيل مكون من:
محمد فتحى ، هادى رياض ، عادل عبدالفتاح ، نادر فؤاد ، محمود فتحى ، أحمد إسماعيل ، صلاح خطاب ، عصام نصار ، محمود شعبان ، عبدالمنعم عبدالبصير ، أحمد عبدالمنعم.
أدار اللقاء طاقم حكام مكون من مجدى خاطر "حكم ساحة" ، تحسين أبوالسادات "مساعد أول" ، محمد موسى "مساعد ثانى " ، محمد صلاح "حكم رابع".
بهذا الفوز يرتفع رصيد دكرنس للنقطة ١٤ بينما توقف رصيد كفرالشيخ عند النقطة ١٣.
ترتيب المجموعة الثالثة
1_أبو قير للأسمدة 22 نقطة
2_فاركو 20 نقطة
3_الأوليمبي 18 نقطة
4_الحدود 18 نقطة
5_البلدية 16 نقطة
6_مالية كفر الزيات 15 نقطة
7_المنصورة 15 نقطة
8_دكرنس 14 نقطة
9_كفر الشيخ 13 نقطة
10_سبورتنج 13 نقطة
11_الرجاء 12 نقطة
12_الحمام 11نقطة
13_دمنهور 11 نقطة
14_الجزيرة 10 نقاط
15_بيلا 8 نقاط
16_ بنى عبيد 6 نقاط