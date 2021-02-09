نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز العبور وقليوب وتعادل اسكو مع الأميرية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الرابعة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق العبور على فريق سراي القبه بثلاثية نظيفة .

سجل للفائز إسلام عفروتو ومحمد سعيد ومحمد جمال .

وفاز فريق قليوب على فريق ايروسبورت بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فريق الأميرية مع فريق اسكو بأربعة أهداف لكل منهما

تقدم فريق الأميرية حتى الدقيقة 42 من الشوط الثاني برباعية مقابل هدفين سجلها يونس سعيد وصلاح عصام وعبد المنعم محمد وايهاب وتمكن فريق اسكو من تسجيل هدفين في الدقيقتين الأخيرة من المباراة.



وتختتم الاربعاء الجولة ب5 مباريات كالتالي:

مصر للتأمين مع الغابه

ألماظة مع البلاستيك

المرج مع بنها

الشمس مع اتحاد الشرطة

بهتيم مع طوخ

الترتيب

1- الغابة 25 نقطة

2- البلاستيك 24 نقطة

3- بنها 23 نقطة

4- اسكو 21 نقطة

5- العبور 19 نقطة

6- اتحاد الشرطة 17 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- الشمس 16 نقطة

9- ألماظة 14 نقطة

10- المرج 14 نقطة

11- الأميرية 14 نقطة

12- شباب طوخ 12 نقاط

13- بهتيم 9 نقاط

14- قليوب 7 نقاط

15- ايروسبورت 6 نقاط

16- سراي القبه 3 نقاط