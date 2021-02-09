نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يتألق.. الهلال يكتسح العين بخماسية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الهلال في الفوز على مضيفه العين 5-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والوصول إلى وصافة الترتيب.

تقمص النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، من بينها ثلاثة أهداف، من ثلاث ضربات جزاء.

وافتتح غوميز التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث من ضربتي جزاء أيضاً، في الدقيقتين 45 و56، ثم أحرز رابع أهدافه في الدقيقة 78.

واختتم أهداف الهلال، سالم الدوسري، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

رفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع للمركز الثالث، ومتأخراً بنقطتين عن المتصدر الأهلي.

أما العين فتوقف رصيده عند 13 نقطة، ليبقى في المركز الأخير.