بتواجد لاعب الأهلي.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

أحمد جودة - القاهرة - انتهت بالأمس مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية، بهزيمة الأهلي بطل أفريقيا أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين، في نصف نهائي البطولة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012