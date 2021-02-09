نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد خماسية الزعيم في العين اليوم 2021/02/09 عاد لينتقم وليتصدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوري السعودي للمحترفين يتنافس فيه 16 فريق للفوز به وترتيب الدوري السعودي للمحترفين الذي ينقل عبر القنوات الرياضية السعودية، من أهم الأمور التي تشغل بال مشجعي الأندية السعودية المتنافسة في الدوري، ويسعى كبار الفرق السعودية إلي أحتلال الترتيب في ظل التدعيمات القوية التي تجعل من الدوري السعودي، أقوى مستبقة بين جميع المسابقات العربية وثاني أقوى مسابقة أسيوية حيث تم تقدير القيمة السوقية للدوري السعودي 480 مليون يورو، لكثرة اللاعبين المتميزين الذين تجلبهم الأندية الكبيرة للعب في صفوفها مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، وهم أكثر الأندية السعودية تدعيماً وصرف على جلب أفضل اللاعبين.

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباراة الهلال اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 17 10 5 2 13 22:34 12 35 2 الهلال 17 9 6 2 13 12:30 18 33 3 الأهلي 17 10 3 4 13 25:30 5 33 4 الاتحاد 17 7 7 3 13 16:22 6 28 5 النصر 0 - 0 17 7 4 6 13 20:26 6 25 6 التعاون 17 6 7 4 13 13:18 5 25 7 الإتفاق 17 7 3 7 13 26:26 0 24 8 أبها 17 7 3 7 13 26:24 -2 24 9 القادسية 17 5 7 5 13 27:26 -1 22 10 الوحدة 17 6 3 8 13 28:23 -5 21 11 الفيصلي 17 4 8 5 13 21:20 -1 20 12 الرائد 17 5 4 8 13 27:23 -4 19 13 الفتح 0 - 0 17 5 4 8 13 29:23 -6 19 14 الباطن 17 4 5 8 13 28:23 -5 17 15 ضمك 17 3 4 10 13 33:22 -11 13 16 العين 17 4 1 12 13 35:18 -17 13

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد سوبر هاتريك جوميز

بعد أن أحرز النجم الفرنسي اليوم سوبر هاتريك تصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدف، متفوقاً على خمس لاعبين سجل كلاً منهم 10 أهداف وهم “كارلوس ستراند بيرغ لاعب أبها، إيميليوا لاعب نادي ضمك، فابيو أبرو لاعب نادي الباطن،حسين العمري لاعب نادي القادسية، جوليو تافاريس لاعب نادي الفيصلي”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021

يتنافس هذا الموسم أكثر من فريق على لقب الدوري السعودي، عكس السنوات الماضية التي كان التنافس ينحصر بين الهلال والنصر، ولكن هذا العام فريق الشباب السعودي يحتل صدارة الترتيب حتى الجولة أل 18 من الدوري برصيد 35 نقطة، يحل ثاني فريق الهلال بعد خماسية اليوم برصيد 33 نقطة وقبل لعب باقي مباريات الجولة، من الممكن أن يتراجع الهلال إلي المركز الثالث أو الرابع بحسب نتائج الأهلي والاتحاد، وباقي الفرق التي تتنافس على اللقب هذا العام، ويعتبر فريق الهلال السعودي هو أكثر فرق المملكة حصولاً على الدوري السعودي يليه نادي النصر.

القنوات الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري للدوري السعودي بالمجان ورفض ولي العهد محمد بن سلمان تشفير القنوات، وقال أن مشاهدة مباريات الدوري حق لكل مواطن سعودي داخل المملكة وخارجها.