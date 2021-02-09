قبل مواجهة بالميراس البرازيلي .. مؤتمر صحفي لـ الشناوي وموسيماني غدا

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة، عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد على استفسارات الإعلام بشأن المباراة.
ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
ويخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا للمباراة، بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.
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