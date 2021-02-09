سيزار: الأهلي مثال يحتذى به للأندية في مصر.. وإنجازاته ليست صدفة

قدم جوليو سيزار الحارس السابق لمنتخب البرازيل والذي لعب لصفوف إنتر ميلان الإيطالي التهنئة للنادي الأهلي على ما حققه من إنجاز، وأشار الى أن الأهلي يعد مثال يُحتذى به لأندية الدوري المصري.
ويلعب الأهلي للمرة السادسة في منافسات كأس العالم للأندية ممثلًا القارة الأفريقية.
وقال سيزار في تصريحات بمؤتمر صحفي بالدوحة "من الواضح أن تلك هي المرة السادسة التي يشارك فيها الأهلي بكأس العالم للأندية، هذا أمر جيد بكل تأكيد، وبالتالي من الواضح أن الأهلي فريق يتطور دائمًا".
وصرح "أعتقد أن الأهلي مثال يحتذى به في مصر بشكل عام، مثال جيد لكل الأندية التي تلعب في الدوري المصري، ما حققه الفريق بالتأكيد ليس صدفه أن يتأهل للمونديال 6 مرات، أبارك لهم هذا العمل الرائع، فهم مثال جيد يجب أن يُحتذى به".
وخسر الأهلي مؤخرًا من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا 2-0 في نصف النهائي، ويستعد لملاقاة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس.
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