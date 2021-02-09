الرياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بتعادل نادي اتلتيكو مدريد أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 2.

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي:

1– أتلتيكو مدريد – 51 نقطة

2 – ريال مدريد – 43 نقطة

3 – برشلونة – 43 نقطة

4 – إشبيلية – 42 نقطة

5 – فياريال – 36 نقطة

6 – ريال سوسيداد – 35 نقطة

7 – غرناطة – 30 نقطة

8 – ريال بيتيس – 27 نقطة

9 – ليفانتي – 27 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة

11 – أتلتيك بيلباو – 25 نقطة

12 – خيتافي – 24 نقطة

13 – قادش – 24 نقطة

14 – فالنسيا – 24 نقطة

15 – أوساسونا – 22 نقطة

16- بلد الوليد – 20 نقطة

17- إيبار – 20 نقطة

18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة

19- إلتشي – 18 نقطة

20 – هويسكا – 16 نقطة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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