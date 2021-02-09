نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بتعادل نادي اتلتيكو مدريد أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 2. وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي: 1– أتلتيكو مدريد – 51 نقطة 2 – ريال مدريد – 43 نقطة 3 – برشلونة – 43 نقطة 4 – إشبيلية – 42 نقطة 5 – فياريال – 36 نقطة 6 – ريال سوسيداد – 35 نقطة 7 – غرناطة – 30 نقطة 8 – ريال بيتيس – 27 نقطة 9 – ليفانتي – 27 نقطة 10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة 11 – أتلتيك بيلباو – 25 نقطة 12 – خيتافي – 24 نقطة 13 – قادش – 24 نقطة 14 – فالنسيا – 24 نقطة 15 – أوساسونا – 22 نقطة 16- بلد الوليد – 20 نقطة 17- إيبار – 20 نقطة 18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة 19- إلتشي – 18 نقطة 20 – هويسكا – 16 نقطة