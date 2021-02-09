نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي مانشستر سيتي بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية. وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- مانشستر سيتي 50 نقطة 2- مانشستر يونايتد 45 نقطة 3 – ليستر سيتي 43 نقطة 4- ليفربول 40 نقطة 5- تشيلسي 39 نقطة 6- وست هام 39 نقطة 7 – إيفرتون 37 نقطة 8 – توتنهام 36 نقطة 9 – أستون فيلا 35 نقطة 10- أرسنال 31 نقطة 11- ليدز يونايتد 29 نقطة 12- ساوثهامبتون 29 نقطة 13- كريستال بالاس 29 نقطة 14- وولفرهامبتون 27 نقطة 15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة 16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة 17 – بيرنلي 23 نقطة 18 – فولهام 15 نقطة 19 – وست بروميتش 12 نقطة 20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة