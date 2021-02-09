الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي مانشستر سيتي بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 50 نقطة

2- مانشستر يونايتد 45 نقطة

3 – ليستر سيتي 43 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- تشيلسي 39 نقطة

6- وست هام 39 نقطة

7 – إيفرتون 37 نقطة

8 – توتنهام 36 نقطة

9 – أستون فيلا 35 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- ليدز يونايتد 29 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 27 نقطة

15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

17 – بيرنلي 23 نقطة

18 – فولهام 15 نقطة

19 – وست بروميتش 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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