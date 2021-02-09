نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 22 جولة.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:
1- لويس سواريز.. برصيد 16 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 13 هدف.
4- جيرارد مورينو.. 12 أهداف.
5- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
6- ميكيل اويارزابال.. 10 أهداف.
7- روجر مارتي.. 9 اهداف.
8- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.
11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.
12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.
13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.
14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.
15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.