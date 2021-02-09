نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 22 جولة. وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي: 1- لويس سواريز.. برصيد 16 هدف. 2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف. 3- ليونيل ميسي.. برصيد 13 هدف. 4- جيرارد مورينو.. 12 أهداف. 5- كريم بنزيما.. 10 أهداف. 6- ميكيل اويارزابال.. 10 أهداف. 7- روجر مارتي.. 9 اهداف. 8- اياجو اسباس.. 9 أهداف. 9- سيرجيو.. 7 أهداف. 10- خوزي موراليس.. 7 أهداف. 11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف. 12- جواو فيلكس.. 6 أهداف. 13- كارلوس سولير.. 6 أهداف. 14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف. 15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.