الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الثالثة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 22 جولة.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:

1- لويس سواريز.. برصيد 16 هدف.

2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.

3- ليونيل ميسي.. برصيد 13 هدف.

4- جيرارد مورينو.. 12 أهداف.

5- كريم بنزيما.. 10 أهداف.

6- ميكيل اويارزابال.. 10 أهداف.

7- روجر مارتي.. 9 اهداف.

8- اياجو اسباس.. 9 أهداف.

9- سيرجيو.. 7 أهداف.

10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.

11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.

12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.

13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.

14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.

15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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