النادي الأهلي يخوض تلك المباراة بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي، فيما خسر بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.
وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن فريق بالميراس البرازيلي.
أُنشئ النادي عام 1914
يعد أكثر الأندية نجاحًا وتحقيقًا للألقاب في البرازيل
فاز ببطولة الدوري البرازيلي 10 مرات
فاز ببطولة كأس ليبرتادوريس مرتين وتأهل للبطولة بصفته حاملًا للقبها في النسخة الماضية على حساب مواطنه سانتوس بهدف نظيف.
يحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي
لعب 69 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، فاز في 36 مباراة وتعادل في 21 وخسر في 12.
أحرز لاعبوه 112 هدفًا في مختلف البطولات، وتلقت شباكهم 50 هدفًا
هداف الفريق هو لويز أدريانو بـ 20 هدفًا هذا الموسم في مختلف البطولات.
أدريانو هو اللاعب الوحيد الذي سبق له اللعب أمام الأهلي، وكان ذلك عندما لعب لـ إنترناسيونال عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وأحرز هدف الانتصار على الأهلي في تلك المباراة.
أدريانو هو أخطر لاعبيه بالإضافة لـ رافاييل فييجا وويليان.
مدربه هو البرتغالي أبيل فيريرا
يلعبون أغلب الوقت بطريقة 4-1-4-1
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عين على الخصم.. كل ما تريد معرفته عن بالميراس البرازيلي منافس الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.