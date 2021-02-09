نوير يتابع حساب محمد الشناوي على إنستجرام .. شاهد

تابع مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، حساب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" .

وجاء ذلك بعد مباراة الاهلى و بايرن ميونيخ ، أمس، والتي انتهت بفوز البافارى بهدفين مقابل لاشئ، وتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية.

وكان بايرن ميونخ قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على الأهلي المصري 2 / صفر، اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي للبطولة. وقال نوير في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المباراة :" نحن متحمسون للغاية لمواجهة فريق تيجريس المكسيكي في النهائي ،وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية بهدف الحصول على اللقب والتتويج بالكأس . وأشاد نوير بالحارس المصري للنادي الأهلي محمد الشناوي الذي تألق أمام مهاجمي البايرن وزاد عن مرماه ببسالة رغم دخول شباكه هدفين. وقال نوير "الشناوي لديه تجربة كبيرة، وهو حارس معروف في أفريقيا وشاهدته في الكثير من المباريات سابقا وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير".

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