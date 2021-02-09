الإعلان خلال ساعات.. رحيل رئيس مصر للمقاصة عن رئاسة النادي



ورفض عبد السلام كافة المحاولات من أجل الاستمرار في منصبه ليعلن رحيله بشكل رسمي عن رئاسة مصر للمقاصة . وعلم دوت الخليج أنه سيتم الاعلان بشكل رسمي عن رحيل محمد عيد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة لتتولي الشركة الراعية مهام النادي خلال الفترة الحالية. وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب السويس في الدوري المصري. أحرز هدف سيراميكا كليوباترا شريف دابو نجم الفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد أن سبقه باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة لتسجيل هدف المباراة الأول من رأسية متقنة سكنت شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا. تمسك محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة بالرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية على الرغم من محاولات الشركة الراعية إقناعه بالاستمرار.

وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب السويس في الدوري المصري. أحرز هدف سيراميكا كليوباترا شريف دابو نجم الفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد أن سبقه باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة لتسجيل هدف المباراة الأول من رأسية متقنة سكنت شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا.

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