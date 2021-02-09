أنت مدين له ... عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ متابعيه | شاهد

وجه عبد الله جمعة نجم نادى الزمالك رسالة لـ متابعية ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق جمعة " "أى شخص يجعلك تشعر بالثقة فى نفسك، فأنت مدين له بالكثير.".

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدت المجموعة الأولى تدريبات بالكرة بقيادة جايمي باتشيكو ومدحت عبد الهادي، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية تحت قيادة مخطط الأحمال. ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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