نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بصدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 23 جولة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- محمد صلاح 16 هدف
2- برونو فرنانديز 13 هدف
3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- هاري كين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 12 هدف
7- جيمي فاردي 11 هدف
8- أولي واتكينيز 10 أهداف
9- كاليوم ويلسون 10 أهداف
10 – ويلفيرد زاها 9 أهداف