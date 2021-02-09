الرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بصدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 23 جولة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح 16 هدف

2- برونو فرنانديز 13 هدف

3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف

4- سون هيونج مين 13 هدف

5- هاري كين 13 هدف

6- باتريك بامفورد 12 هدف

7- جيمي فاردي 11 هدف

8- أولي واتكينيز 10 أهداف

9- كاليوم ويلسون 10 أهداف

10 – ويلفيرد زاها 9 أهداف

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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