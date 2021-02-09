أحمد جودة - القاهرة - ينفرد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بصدارة هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 23 جولة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة العشرين في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية