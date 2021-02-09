اليوم .. منتخبنا الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لألعاب القوى يبدأ مشاركته في بطولة فزاع الدولية

مسقط ـ العمانية :يبدأ منتخبنا الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم أولى المنافسات ببطولة فزاع الدولية التي تستضيفها إمارة دبي حتى 14 فبراير الجاري من خلال مشاركة اللاعب محمد المشايخي بمسابقة دفع الجلة.وتشارك لاعبة المنتخب إيمان الشامسية المصنفة /F34/ في اليوم التالي بمسابقة رمي الرمح، ويشارك طه الحراصي في مسابقة الوثب الطويل وفي سباق ١٠٠ متر عدو ، وفي اليوم الثالث يشارك محمد المشايخي في منافسات الصولجان، وفي اليوم الرابع سيشارك طه الحراصي في مسابقة ٤٠٠ متر، وإيمان الشامسية في مسابقة دفع الجلة.وتشارك السلطنة في البطولة بوفد مكون من الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العمانية رئيس البعثة والمدربة سنية مصطفى حسين وأخصائي العلاج الطبيعي هاني سالم الشماخي إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني وهم محمد جميل المشايخي وطه عبدالله الحراصي واللاعبة إيمان تيسير الشامسي.

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