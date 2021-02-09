شجاع مسقط و هيرو دي لاجارد يهديان ثنائية ذهبية للفروسية العمانية

المدرب إبراهيم الحضرمي يصل للانتصار العاشر على مضمار نادي أبوظبي تتواصل إنجازات الفروسية العمانية على الصعيد الدولي ، حيث سجلت الخيول العمانية حضورا ملفتا مساء أمس الأول على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ، فقد حقق الحصان شجاع مسقط المملوك لمربط مسقط للخيول العربية فوزا مستحقا في الشوط الرابع وأضاف الحصان هيرو دي لاجارد المملوك للشيخ ناصر بن محمد الحشار الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي و للفارس البولندي شتوبان مازور كما قدم الحصان متقدم المملوك للخيالة السلطانية العمانية أداء لفت الأنظار حين حل في المركز الثالث في بطولة التاج العربي الثلاثي الجولة الأولى وسط منافسة قوية مع نخبة الخيل العربية عمر الاربع سنوات في دولة الامارات العربية المتحدة ، وبهذه النتيجة يصل الحضرمي الى الفوز العاشر له خلال هذا الموسم بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه الان يتصدر بطولة المدربين على مضمار نادي العين للفروسية بعدد 7 انتصارات.

الجدير بالذكر أن المدرب ابراهيم الحضرمي هو مدير سباقات الشيخ ناصر بن محمد الحشار وقد عقب على فوز الحصان هيرو دي لاجارد الذي حقق فوزه الاول من أول ظهور له قائلا بأن الحصان يقدم مؤشرات ممتازة جدا ويرشحه للصعود الى سباقات الفئة الأولى وقال كذلك بان كل من متقدم وهيرو دي لاجارد سوف تكون مشاركتهما القادمة في الجولة الثانية لبطولة التاج الثلاثي العربي بتاريخ السابع من شهر مارس القادم على مسافة 2200 متر وعند سؤاله عن المشاركة القادمة المرتقبة للحصان شجاع مسقط أجاب ستكون في نفس التاريخ السابع من مارس على نفس المضمار وعلى مسافة 1200 متر إن شاء الله تعالى.

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