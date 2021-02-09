أيمن الكليبي مدربًا لمنتخبات السباحة

مسقط ـ العمانية :كلّف الاتحاد العماني للسباحة المدرب أيمن بن حمد الكليبي مساعد مدرب المنتخب الوطني للسباحة للقيام بأعمال مدرب المنتخب خلفًا للمدرب العام للمنتخبات الوطنية للسباحة الصربي سرجان فيليبوفيتش الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة الماضي بمسقط.وأكد طه بن سليمان الكشري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة أن تكليف مجلس إدارة الاتحاد للمدرب أيمن بهذه المهمة نابعًا عن قناعة تامة لما يتمتع به من إمكانيات فنية وتواجده المستمر خلال الفترة الماضية مع المدرب الراحل.وقال الكشري في تصريح لوكالة الانباء العمانية: إن برامج المنتخبات سوف تستمر وفق ما وضع لها من تخطيط سابق بقيادة المدرب الحالي وأن الاتحاد سوف يسعى للبحث عن مدرب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة بحيث يكون المدرب القادم ذا إمكانيات وخبرات فنية عالية، تتناسب مع الطموحات التي يسعى من خلالها الاتحاد لتحقيق الإنجازات في البطولات المقبلة.من جانبه ثمن المدرب أيمن الكليبي ثقة مجلس إدارة الاتحاد بتكليفه بمهام مدرب المنتخبات الوطنية مؤكدًا على بذل الجهد في أداء هذه المهمة والأخذ بأيدي السبّاحين لتحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصات التتويج.

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