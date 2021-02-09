مارسيال يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في دور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وجاء تشكيل مانسشتر يونايتد لمواجهة وست هام كالآتي: في حراسة المرمى: دين هندرسون خط الدفاع:إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - أليكس تيليس خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - دوني فان دي بيك خط الهجوم: ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

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