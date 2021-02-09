الأهلي يعاقب كهربا وحسين الشحات بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهما

كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك عقوبات مالية كبيرة تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت المصادر إن هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهما وخروجهما عن الفقاعة الطبية التي تسببت في إبعادهما عن مباراة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للأندية.

وأضافت المصادر أن هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وبسبب تكرار الأزمات التي تسببا فيها في الفترة الأخيرة.