كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك عقوبات مالية كبيرة تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وقالت المصادر إن هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهما وخروجهما عن الفقاعة الطبية التي تسببت في إبعادهما عن مباراة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للأندية.
وأضافت المصادر أن هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وبسبب تكرار الأزمات التي تسببا فيها في الفترة الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يعاقب كهربا وحسين الشحات بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.