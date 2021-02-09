تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة خيتافي المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني. ويلعب ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - ناتشو - فاران - ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - أسينسيو

خط الهجوم: فينسيسوس - بنزيما - بارك

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