تشكيل مباراة إنتر ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا. وضم تشكيل يوفنتوس: في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون خط الدفاع: ديميرال، ماتياس دي ليخت، دانيلو خط الوسط: خوان كوادرادو، بينتناكور، أدريان رابيو، أليكس ساندرو خط الهجوم: كولسيفسكي، كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي أما تشكيل إنتر فجاء بحسب ما أعلنه "أنطونيو كونتي": في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش خط الدفاع: دي فري، باستوني، سكرينيار خط الوسط: أشرف حكيمي، نيكو باريلا، بروزوفيتش، كريستيان إيركسن، ماتيو دارميان خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

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