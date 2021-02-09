نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت بعثة الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كلا من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتم استبعاد الثنائي من لقاء الأهلي ضد بالميراس البرازيلي بعد مصافحة بعض الجماهير وعدم التزام اللاعبين بالاجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر ان تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ أمس.