نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي الزمالك شرط للموافقة على رحيل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل الزمالك، أكد ان الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تلقي عرضًا ضخمًا، من أحد الأندية السعودية ولكن رفض النادي رحيله.

وأوضح المصدر: لازال العرض قائم للتعاقد مع الونش في نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط وضعته إدارة الزمالك، وهو الحصول على لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، طلب فى الفترة الماضية التعاقد مع مدافع مميز، لتدعيم خط الدفاع، في حال رحيل محمد عبدالسلام.