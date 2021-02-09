دوت الخليج -

فرسان بني مطر يتأهل لنهائي الأندية بصنعاء

تأهل فريق نادي فرسان بني مطر إلى الدور النهائي في البطولة الأولى لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم بمحافظة صنعاء والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بإشراف وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب. فرسان بني مطر يتأهل لنهائي الأندية بصنعاءتأهل فريق نادي فرسان بني مطر إلى الدور النهائي في البطولة الأولى لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم بمحافظة صنعاء والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بإشراف وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب. جاء تأهل نادي فرسان بني مطر للدور النهائي للبطولة بفوزه على نادي السلام سنحان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بالمدينة الرياضية. ويلتقي فريق نادي فرسان بني مطر مع نادي مريخ نهم الأسبوع المقبل، لحسم نهائي البطولة التي يتنافس فيها ثمانية أندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرسان بني مطر يتأهل لنهائي الأندية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.