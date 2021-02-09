بورنموث يقصي بيرنلي من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق بورنموث مفاجأة بعدما أقصى بيرنلي من الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. واستطاع بورنموث أن يحقق الفوز بنتيجة (٢ - ٠) في المواجهة أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وافتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 21، عن طريق سام سوريدج.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 88، نجح جونيور ستانيسلاس، في تسجيل هدف الفوز والطمأنينة لبورنموث.

وتقام حاليا مباراة أخرى في الدور ذاته وهي مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام.

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