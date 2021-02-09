نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة تخليه عن مدرب حراس مرمى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد عن طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وأضاف المشرف على الفريق بأن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.

وشدد أشرف قاسم على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميز والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الزمالك في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.