نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة تخليه عن مدرب حراس مرمى الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد عن طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأبيض في الفترة الحالية.
وأضاف المشرف على الفريق بأن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.
وشدد أشرف قاسم على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميز والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الزمالك في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.