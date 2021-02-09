نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يقع في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو في وقت قاتل بسبب كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتلتيكو مدريد ، تعادل فريق سيلتا فيجو تعادلا إيجابيا مع فريق أتلتيكو مستضيفه ، ولكن تعادلا إيجابيا حيث كانت النتيجة 2-2 في مباراة يوم الاثنين ضمن مباريات “الليغا” ومنافستها في الجولة 22 من الدوري الأسباني فتابعوا معي أحداث المباراة التي قامت بينهم في هذه المقالة.

سيناريوا الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو

ابتدأ فريق سيلتا فيجو في إحراز الأهداف في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب “سانتي مينا” ولكن لم يمر ذلك الهدف مرور الكرام بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد حيث ردوا ذلك الجول بجولين متتاليين عن طريق اللاعب الأوروغوياني “لويس سواريز” وذلك في الدقيقة 45 لتصبح النتيجة 1- 1وانتهى بعدها الشوط الاول على تلك النتيجة.

سيناريوا الشوط الثاني من المباراة المثيرة في الدوري الأسباني

احرز اللاعب الأوروغوياني “لويس سواريز” هدف أخر في الدقيقة 50 من المباراة ، وكانت الكرة في استحواذ “سيلتا فيغو” منذ بداية المباراة وقام مدرب الفريق أتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني”، بتغيير في المباراة حيث اخرج “فيليبي” وادخل “لوكاس توريرا”، وعلى الناحية الاخرى قام مدرب سيلتا دي فيجو “إدواردو كوديه” بإدخال كلا من “سولاري” و”فاكوندو فيريرا” بدلا من “نوليتو” و”سانتي مينا” وفي خضم المباراة قام الحكم بإشهار 4 بطاقات إنذار صفراء، والذين كانوا موجهين إلي “فيليبي” و”خوسيه خيمينيز” الذي يلعب في جانب نادي أتلتيكو ، و”ريناتو تابيا” و”داميان سواريز” الذين يلعبوا في جانب سيلتا فيغو.

ولكن قبل أن ينتهي وقت المباراة الأصلي من لقاء الفريقين بدقيقة واحدة سجل “فاكوندو فيريرا” هدف التعادل الأيجابي الذي جعل الفريقين يتعادلوا في وقت غير متوقع بالمرة لكي ينتهي الماتش بتعادل إيجابي للفريقيين وبهذا الهدف ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد حيث اصبح في الصدارة بإجمالي 51 نقطة وبفرق 8 نقاط عن أخصامه برشلونة وريال مدريد ، بينما رفع فريق “سيلتا فيغو” رصيده إلى 26 نقطة واصبح في المركز العاشر في جدول “اليغا” وترتيبه وبذلك يحدث ما لايمكن أن نتوقعه وتتأكد المقولة الشهيرة التي تؤكد انه لا ضمان للتوقع في كرة القدم فهي غير متوقعة ، وفي المباراة القادمة، سيواجه نادي أتلتيكو مدريد نادي غرناطة، بينما سيواجه نادي سيلتا فيغو فريق إلتشي.

وعلى صعيد اخر أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبيه “هيكتور هيريرا” و”توماس ليمار” بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 وخضوعهم للحجر الصحي نسأل الله الشفاء لكل المصابين.