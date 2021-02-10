انتهى شوط المباراة الأول بين مانشستر يونايتد ووست هام بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي. بدأ يونايتد المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: تيليس - ماجواير - ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: فريد - ماتيتش - فان دي بيك

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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