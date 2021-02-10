شوط أول سلبي بين إنتر ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي إنتر ويوفنتوس، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة كانت سجالًا بين الفريقين في شوطها الأول، مع أفضلية طفيفة للإنتر، والذي كان قريبًا من التسجيل عن طريق لوتارو مارتينيز في منتصف الشوط، لكنه سدد الكرة خارج المرمى الخالي لـ يوفنتوس.

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: ديميرال، ماتياس دي ليخت، دانيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو، بينتناكور، أدريان رابيو، أليكس ساندرو

خط الهجوم: كولسيفسكي، كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي

أما تشكيل إنتر فجاء كالآتي بحسب ما أعلنه أنطونيو كونتي

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري، باستوني، سكرينيار

خط الوسط: أشرف حكيمي، نيكو باريلا، بروزوفيتش، كريستيان إيركسن، ماتيو دارميان

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز