كأس تركيا .. إسطنبول باشاكشهر يهزم فناربخشة 2/1 .. ومصطفى محمد يستعد لمواجهة ألانيا سبور غدا

فاز إسطنبول باشاكشهر على مضيفه فناربخشة 2/1 في مباراة عصيبة ضمن منافسات الدور الثمانية بكأس تركيا.

أقيمت المباراة على ملعب شاكر سراج اوجلو سبورت بمدينة إسطنبول.



إفتتح إسطنبول باشاكشهر التهديف في الدقيقة 42 من الشوط الأول عن طريق المهاجم، جونيور فيرنانديس، بعد سلسلة من الهجمات المتتالية.



وحاول فناربخشة موازنة الإستحواذ داخل الملعب، لكن تلقى مدافعه، ماوريشيو ليموس، بطاقة حمراء في الدقيقة 45، ليكمل فناربخشة الشوط الثاني بعشرة لاعبين



بدأ مدرب فناربخشة، إيرول بولوت، الشوط الثاني بإجراء تبديلات للتغيير من أسلوب إستحواذ اللاعبين، وإستبدل جوموس بالألماني مسعود أوزيل المنضم حديث للنادي.



وتمكن المهاجم الإكوادوري، من معادلة النتيجة وتسجيل هدف التعادل لفناربخشة في الدقيقة 72، بتمريرة من بي سيسي.



وحاول إسطنبول باشاكشهر بقيادة المدرب، أيكوت كوكامان، العودة الى السيطرة، لكن المباراة ذهبت الى الأشواط الإضافية.



واستغل إسطنبول التفوق العددي لفريقه، والإجهاد الواضح للخصم ليستمر الضغط حتى تمكن المهاجم النرويجي، فريدريك جولبراندسن، من إحراز هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 96 بتمريرة من المهاجم الفرنسي، أنزو كريفيلي، ليتأهل إسطنبول باشاكشهر الى الدور الأربعة للقبل كأس تركيا، على حساب فناربخشة.



جدير بالذكر، ان جالطة سراى الذى يضم المهاجم المصرى مصطفى محمد أنهى تدريباته اليوم قبل مواجهة ضيفه فريق ألانيا سبور مساء غدا الأربعاء على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات ربع نهائي كأس تركيا للموسم الحالى 2020 – 2021.