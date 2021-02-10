نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق في الفترة الحالية.
وأضاف أن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.
مشددًا على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميزون والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الكرة بالزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.