يوفنتوس يقصي إنتر ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي لنهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بتعادله مع نظيره نادي يوفنتوس بدون أهداف، في إياب نصف نهائي المسابقة.

المباراة كانت سجالًا بين الفريقين في شوطها الأول، مع أفضلية طفيفة للإنتر، والذي كان قريبًا من التسجيل عن طريق لوتارو مارتينيز في منتصف الشوط، لكنه سدد الكرة خارج المرمى الخالي لـ يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني، كاد يوفنتوس أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق كريستيانو رونالدو، لكن هاندانوفيتش تصدى لتسديدته ببراعة.

حاول إنتر بعد ذلك هز شباك بوفون، لكن باءت محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويتأهل يوفنتوس مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف نظيف.

وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من مباراة فريقي أتالانتا ونابولي.

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع: ديميرال، ماتياس دي ليخت، دانيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو، بينتناكور، أدريان رابيو، أليكس ساندرو

خط الهجوم: كولسيفسكي، كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي

أما تشكيل إنتر فجاء كالآتي بحسب ما أعلنه أنطونيو كونتي

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري، باستوني، سكرينيار

خط الوسط: أشرف حكيمي، نيكو باريلا، بروزوفيتش، كريستيان إيركسن، ماتيو دارميان

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز