الرياضة

يوفنتوس يتعادل مع إنتر ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتعادل مع إنتر ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

 

وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس 2-1 ليتفوق بهدفين لهدف في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في النهائي.

 

ويلتقي يوفنتوس في نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين نابولي وأتالانتا.

 

ويلتقي أتالانتا مع ضيفه نابولي الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا