نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية HD لمتابعة اقوى مباريات كرة القدم بجودة عالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر قناة السعودية الرياضية افضل واشهر القنوات الرياضية المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي يبحث الكثير من محبي الساحة المستديرة في السعودية عنها وذلك بسبب حرصها الدائم على عرض جميع مباريات الدوري السعودي والمباريات العالمية التي تلعب بها الاندية السعودية، وقد حققت القناة عدد كبير من المشاهدات بسبب تميزها وعرضها البرامج التحليلية بعد جميع المباريات وقد اعلنت ادارة القناة منذ فترة قصيرة ان القناة ستقوم بعرض بعض المباريات العالمية بجدول مسبق من خلال شاشتها، لذلك سنتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports.
تردد قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|تردد
|القطبية
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|عرب سات
|12149
|أفقي
|27500
|6/5
|نايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|6/5
|
تردد
|
القمر
|
استقطاب
|
معامل التصحيح
|
معدل الترميز
|
12284
|
نايل سات
|
عمودي
|
5/6
|
27500
|
12149
|
نايل سات
|
عمودي
|
4/3
|
30000
|
12523
|
عرب سات
|
عمودي
|
5/6
|
30000
|
10810
|
عرب سات
|
عمودي
|
5/6
|
30000
معلومات عن قناة السعودية الرياضية
تُعد قناة السعودية الرياضية هي احدى افضل القنوات الرياضية العربية التى يمكن تصنيفها ضمن افضل عشر قنوات عربية مختصة بتقديم محتوى الرياضة الرائع في الوطن العربي، وذلك بسبب محتواها الجيد التى تعمل على تقديمة بجودة ممتازة جداً، ولقد بدأ أول بث لقناة السعودية الرياضية في عام 2002 ميلادي وكانت تحت إشراف الهيئة الخاصة بالرياضة في المملكة العربية السعودية، وقد أصبحت قناة مستقلة بنفسها في عام 2018 ميلادي وذلك عن طريق عرض المحتويات الرياضية والبرامج التحليلية وغيرها، وفي الوقت الحالي مع بداية عام 2021 قامت قنوات السعودية الرياضية بعرض المباريات المحلية والعالمية الخاصة ب كرة القدم بالإضافة إلى العديد من الرياضات الاخرى المحببة للجماهير السعودية، وتقوم القناة بعرض جميع مباريات الدوري المصري الممتاز لذلك فهي ملاذ لجميع دول الشرق الاوسط.
ومن الجدير بالذكر أن القناة تقوم بعرض جميع محتوياتها باللغة العربية فقط ليتمكن جميع متابعيها من السعودية ومن جميع انحاء الوطن العربي من متابعتها.
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