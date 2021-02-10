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يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة. يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطالياتأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة. وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس 2-1 ليتفوق بهدفين لهدف في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في النهائي. ويلتقي يوفنتوس في نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين نابولي وأتالانتا. ويلتقي أتالانتا مع ضيفه نابولي الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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