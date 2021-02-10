حتحوت: الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي قررت معاقبة الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، بعد قرار الفيفا بحرمانهما من المشاركة أمام بالميراس البرازيلي.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن الأهلي قرر معاقبة الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية بمصافحة محمد أبو تريكة، لاعب النادي السابق، وهو ما يعد خرقًا لقواعد نظام الفقاعة الطبية الموضوع من قِبل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الأهلي مستاءة بشدة من الثنائي الشحات وكهربا، وعدم قبول اعتذارهما مع حرمانهما من المشاركة بتدريبات الفريق في حال جاءت نتيجة مسحتهما الطبية سلبية، مع خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب.