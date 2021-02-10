نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على وست هام ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حتاج فريق مانشستر يونايتد لوقت إضافي من أجل الفوز على ضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر والتأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وعلى ملعب أولد ترافورد انتهى الوقت الأصلي من مباراة مانشستر يونايتد وويستهام بالتعادل السلبي.

وتفوق مانشستر على ضيفه في الوقت الإضافي بهدف سجله الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 98.