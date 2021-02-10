نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليفربول نظيره نادي ليستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن نادي ليفربول قد خسر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".