واتم كلماته: مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات وهم يملكون حاليا مدرب أرجنتيني مميز.

وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش: "بايرن ميونيخ فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم".

كشف مدرب فريق الأهلي السابق عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز مع رينيه فايلر مدرب الأحمر السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد فايلر يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بيراميدز في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية