جون إدوارد: كريم فؤاد مطلوب في فرنسا

قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لنادي إنبي، سيصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية، مستقبلا.
وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"كريم فؤاد معار لنادي انبي حتى نهاية الموسم، وكان قريبا من الانضمام للأهلي في يناير الماضي، ولكن تعثرت الصفقة فى اللحظات الأخيرة، بسبب تمسك انبي باللاعب".
وأكمل:"كريم فؤاد تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية، وبخاصة في فرنسا، وفي نهاية الموسم سيتحدد مصيره.
وواصل:" كريم فؤاد يرغب بشكل كبير في التواجد بالأهلي، لكن انضمامه للفريق الأحمر، غير مؤكد وانبي يرغب في تنفيذ بند الشراء في عقده مع اللاعب ".
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