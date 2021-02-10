وكيل اللاعبين: موسم وحيد يتبقى في عقد عبدالله جمعة مع الزمالك.. ومحمد شريف تمسك بالأهلي

قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن عبدالله جمعة يتبقى له موسم وحيد في عقده مع الزمالك، واللاعب يرغب في البقاء بالقلعة البيضاء.
وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" يحق لعبدالله جمعة الدخول في مفاوضات مع اندية اخرى فى يناير المقبل".
وأردف:"الزمالك يرغب في استمرار عبدالله جمعة، واللاعب يرحب بالتجديد لكن لم يتم الحسم".
كما تحدث عن محمد شريف، قائلا :" محمد شريف تلقى عروضا كثيرة في مصر وخارجها، قبل التجديد لكنه تمسك باللعب للاهلي".
وتابع :" وليد ازارو تعرض لضغوط كبيرة من اشخاص في الاعلام وعلى السوشيال ميديا، أثناء فترة تواجده مع الأهلي، وكانت هناك عروض كثيرة من داخل مصر لضمه في الفترة الماضية" ولكنه سعيد بالتواجد في الاتفاق السعودي".
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