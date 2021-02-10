نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نيس بديل بنزيما في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر بشكل جدي في التعاقد مع الفرنسي الشاب أمين جويري نجم نيس الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن قرب جويري البالغ من العمر 20 عاماً الذي أسلوب لعبه كثيرا يشبه أسلوب نجم الملكي الفرنسي كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جويري من خريجي أولمبيك ليون الفرنسي وانتقل إلى نيس في عام 2020 وخاض مع نيس 27 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 3 أهداف آخرين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المهاجم الفرنسي الشاب يمتلك عقداً مع نيس يمتد حتى صيف 2024 وتبلغ قيمته السوقية بـ20 مليون يورو ويستطيع اللعب كمهاجم صريح وكجناح أيسر.