نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطة باريس سان جيرمان لضم ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي وضع خطة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي في يوليو المقبل.

وألمحت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أنه من الممكن أن يكون ميسي هو القنبلة الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث لم يقرر البرغوث الأرجنتيني بعد ما إذا كان سيستمر في برشلونة أم سيرحل ولكن المجلة الفرنسية وضعت على غلافها صورة للنجم الأرجنتيني وهو يرتدي قميص باريس سان جيرمان.

وأفادت المجلة الفرنسية بأنه هناك احتمالية كبيرة في تواجد ميسي في ملعب حديقة الأمراء في الموسم المقبل وأبرزت تصريحات غريمه كريستيانو رونالدو عندما تعاقد مع يوفنتوس في صيف عام 2018 بأنه يرغب في خوض تحديات جديدة.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن ميسي يبحث عن الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الخامسة له مع فريق آخر لأن الوضع في برشلونة غير مستقر في الوقت الحالي سواء على المستوى الاقتصادي أو الرياضي وهو ما يُصعب استمرار البرغوث رالأرجنتيني خاصة بعد تسريب تفاصيل عقده الحالي على مدار 4 سنوات والذي تصل فيه إجمالي المبالغ التي يتحصل عليها اللاعب إلى 724 مليون يورو.