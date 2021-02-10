يونايتد يتخطى عقبة وست هام في كأس إنجلترا بعد أشواط إضافية

تخطى مانشستر يونايتد، عقبة وست هام يونايتد، وتفوق عليه بهدف نظيف مساء الثلاثاء في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس إنجلترا.

وتأهل يونايتد بفوزه على وست هام، إلى دور الثمانية من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.



وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.



وفي الشوط الإضافي الأول سجل يونايتد هدفا قاتلا عن طريق سكوت ميكتومناي في الدقيقة 97.



وفي مباراة أخرى ودع بيرنلي منافسة الكأس مساء الثلاثاء أيضا، بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين.