وكيل أجايي: إصابته كادت تنهي مشواره الكروي

قال جون ادوارد، وكيل اللاعبين، إن الإصابة التي تعرض لها النيجيري جونيور أجايي، كادت أن تنهي مشواره الكروي.
وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، "أحد الأطباء حذر بنهاية مستقبل أجايي فى الملاعب، حال إجرائه عملية جراحية طبية بعد إصابته الأخيرة".
وتابع :" محمود الخطيب ومسئولي الأهلي، عرضوا كل الحلول الطبية لجونيور أجايي فور إصابته، واللاعب حاليا بات جاهزا للمشاركة بالمباريات".
وأتم :" الأهلي لم يتحدث معنا مطلقا حول رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة".
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