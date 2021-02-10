نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيراري باريس يغيب عن مواجهة برشلونة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب نجم الفريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن مواجهة برشلونة الإسباني في مباراة الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 16 فبراير الحالي على ملعب كامب نو .

وكشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام أن النجم الأرجنتيني لن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير صحفية بأن الشكوك تحوم حول جاهزية ماورو إيكاردي وماركو فيراتي في حين أكد النادي الفرنسي بأن كيلور نافاس سيعود إلى التدريبات يوم الخميس المقبل بينما عاد أندير هيريرا إلى التدريبات اليوم.

وقال باريس سان جيرمان في بيان له عبر سبكة الإنترنت:" بعد الفحوصات الطبية تبيّن أن أنخيل دي ماريا يعاني من إصابة في المستقيم الأيمن على مستوى الفخذ وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات الأسبوع المقبل".